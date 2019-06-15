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15.06.2019 21:11
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Сборная Украины (U-20) - чемпион мира по футболу! Фантастика, ставшая реальностью

Сборная Украины (U-20) - чемпион мира по футболу! Фантастика, ставшая реальностью

На завершившемся в Польше молодежном чемпионате мира по футболу сборная Украины, состоящая из футболистов не старше 20-ти лет, сотворила невероятное - завоевала золотые медали.

Заключительный шаг этого исторического успеха был сделан в финальном матче Украина (U-20) - Южная Корея (U-20).

Корейцы повели в счете на 5-й минуте матча. Ли Кан Ин реализовал пенальти. До перерыва Владислав Супряга отыграл пропущенный гол. Он же в начале второго тайма вывел украинскую "молодежку" вперед. И, наконец, на 85-й минуте Георгий Цитаишвили поставил победную точку. 

3:1 - победа сборной Украины (U-20), ставшей впервые в истории чемпионом молодежного первенства мира по футболу!

Следует также добавить, что вратарь молодежной сборной Украины голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, родившийся в Харьковской области, признан лучшим голкипером турнира.

Агентство Телевидения Новости

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