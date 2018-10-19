Сборная Украины завоевала 23 медали на Юношеских Олимпийских играх
Сборная Украины выиграла семь золотых медалей, восемь серебряных и восемь бронзовых, сообщают в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Украинцы завоевали награды в 13 видах спорта.
Золотые медали выиграли:
Катерина Черний — фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство);
Назар Чепурной — спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики);
Иван Тищенко — академическая гребля (мужская одиночка);
Валерия Иваненко — лёгкая атлетика (метание молота);
Михаил Кохан — лёгкая атлетика (метание молота);
Ярослава Магучих — лёгкая атлетика (прыжки в высоту).
Серебряные медали завоевали:
Денис Кесиль — плавание (200 м баттерфляем);
Анастасия Прозорова — бадминтон (в составе команды Omega);
София Лискун — прыжки в воду (вышка, 10 м);
Оксана Чудик — вольная борьба (весовая категория до 65 кг);
Назар Чепурной — спортивная гимнастика (опорный прыжок);
Христина Пограничная — художественная гимнастика (многоборье);
Тарас Бондарчук — бокс (весовая категория до 60 кг);
Максим Галиничев — бокс (весовая категория до 56 кг).
Бронзовые медали получили:
Олег Вередиба — дзюдо (весовая категория до 55 кг);
Дмитрий Гонта — пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м);
Анастасия Бачинская — спортивная гимнастика (многоборье, вольные упражнения);
Олег Дорощук — лёгкая атлетика (прыжки в высоту);
Владислав Остапенко — вольная борьба (весовая категория до 55 кг);
София Лискун — прыжки в воду (смешанные командные соревнования);
Дарина Плохотнюк и Александр Мадей — спортивная акробатика (смешанные пары).
III летние Юношеские Олимпийские игры проходили в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. В состязаниях Юношеской олимпиады участвуют спортсмены от 14 до 18 лет.