Сборная Украины завоевала 23 медали на Юношеских Олимпийских играх

Сборная Украины выиграла семь золотых медалей, восемь серебряных и восемь бронзовых, сообщают в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Украинцы завоевали награды в 13 видах спорта.

Золотые медали выиграли:

Катерина Черний — фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство);

Назар Чепурной — спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики);

Иван Тищенко — академическая гребля (мужская одиночка);

Валерия Иваненко — лёгкая атлетика (метание молота);

Михаил Кохан — лёгкая атлетика (метание молота);

Ярослава Магучих — лёгкая атлетика (прыжки в высоту).

Серебряные медали завоевали:

Денис Кесиль — плавание (200 м баттерфляем);

Анастасия Прозорова — бадминтон (в составе команды Omega);

София Лискун — прыжки в воду (вышка, 10 м);

Оксана Чудик — вольная борьба (весовая категория до 65 кг);

Назар Чепурной — спортивная гимнастика (опорный прыжок);

Христина Пограничная — художественная гимнастика (многоборье);

Тарас Бондарчук — бокс (весовая категория до 60 кг);

Максим Галиничев — бокс (весовая категория до 56 кг).

Бронзовые медали получили:

Олег Вередиба — дзюдо (весовая категория до 55 кг);

Дмитрий Гонта — пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м);

Анастасия Бачинская — спортивная гимнастика (многоборье, вольные упражнения);

Олег Дорощук — лёгкая атлетика (прыжки в высоту);

Владислав Остапенко — вольная борьба (весовая категория до 55 кг);

София Лискун — прыжки в воду (смешанные командные соревнования);

Дарина Плохотнюк и Александр Мадей — спортивная акробатика (смешанные пары).

III летние Юношеские Олимпийские игры проходили в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. В состязаниях Юношеской олимпиады участвуют спортсмены от 14 до 18 лет.

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