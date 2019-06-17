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Сенсации спорта

Сенсации спорта

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ: юніорська збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20.

Збірна України з футболу (U-20) у фінальному матчі Чемпіонату світу перемогла однолітків з Південної Кореї з рахунком (3:1) і вперше в історії стала тріумфатором цього мундіалю.

Слід зазначити, що корейці з перших хвилин поєдинку почали пресингувати ворота збірної України. В одному з епізодів українець збив футболіста збірної Кореї у штрафному майданчику, шо призвело до пенальті у ворота Андрія Луніна, яке на 5-й хвилині реалізував Лі Канг Ін.

Проте українці відігралися вже на 34-й хвилині, забив Владислав Супряга.

У другому таймі збірна України взяла ініціативу на себе і двічі засумтили корейського голкіпера. Відзначився все той же Супряга. Він отримав пас на хід у штрафний майданчик, після чого чітко пробив у дальній кут воріт.

Остаточно вбив інтригу в матчі Георгій Цітаішвілі. До цього футболіст не мав забитих голів на турнірі. Але за хвилину до кінця матчу він підхопив м'яч на своїй половині, після чого пройшов вперед. Обігравши декілька суперників, гравець точно пробив у дальній кут воріт і забив 3-й гол.

Україна – Корея – 3:1

Чоловіча національна дефлімпійська збірна України з волейболу стала чемпіоном Європи, а жіноча – бронзовим призером

Сенсации спорта

Національна чоловіча дефлімпійська збірна команда з волейболу в принциповому фіналі з рахунком 3:1 розгромила команду Російської Федерації і завоювала золоту нагороду чемпіонату Європи. Про таке повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України у Facebook.

У свою чергу, жіноча команда завоювала бронзову нагороду турніру, вигравши матч за 3-е місце.

Чемпіонат Європи з волейболу серед спортсменів з порушенням слуху проходить з 6 по 16 червня в місті Кальярі, що в Італії.

Як відбувалася гра, а потім церемонія нагородження чемпіонів, дивіться у відео:

ЩЕ ОДНА СЕНСАЦІЯ: Дефлімпійська збірна України виграла чемпіонат Європи з футболу

Сенсации спорта

Наші спортсмени у фіналі обійшли Німеччину

15 червня у Греції відбувся фінал Чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів із вадами слуху, у якому перемогла збірна України. Про таке повідомляє "24 канал".

Українці обіграли команду Німеччини з рахунком 2:0. Бронзовими призерами змагань стали господарі — греки.

Додамо, що у турнірі взяли участь 16 команд, які були розбиті на чотири групи. Українці стали першими у своєму квартеті, почергово здолавши Англію (3:1), Францію (2:0) та Швецію (2:0). У чвертьфіналі Україна вибила команду Росії (2:1), а у півфіналі впоралася з Ірландією (1:0).

Як проходила гра, дивіться у повному відео матчу:

По материалам: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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