Сердечный приступ. Футболист во время матча забился в конвульсиях

Тихий ужас.

Шла 42-я минута матча 13-го тура чемпионата Катара по футболу между командами «Аль-Райан» и «Аль-Вакра». Голкипер «Аль-Вакры» далеко выбежал из своих ворот, дабы быть первым на мяче и опередить соперника. Страховать опустевшие ворота побежал центральный защитник «Аль-Вакры» и сборной Мали 32-летний Усман Кулибали.

Вдруг Кулибали упал и забился в конвульсиях.

Игра была прервана и уже больше не возобновилась. Кулибали срочно госпитализировали.

Его жена написала в социальных сетях, что Усман пережил сердечный приступ и выразила надежду, что он поправится.





Агентство Телевидения Новости