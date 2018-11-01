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"Шахтер", победив в Харькове, вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Шахтер, победив в Харькове, вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу. Один из матчей 1/8 финала прошел в Харькове - донецкое дерби между "Шахтером" и "Олимпиком".

После безголевого первого тайма, во втором было забито 5 голов, и матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Шахтера". При этом "горняки" пропустили первыми и им пришлось отыгрываться.

В 1\4 финала Кубка Украины помимо "Шатера" вышли киевское "Динамо", полтавская "Ворскла", луганская "Заря", львовские "Карпаты", ФК "Львов", "Днепр-1" и "Ингулец" из Петрово.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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