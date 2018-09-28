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Шведский "Линчепинг" крупно взял верх ЖФК "Харьковом" в ответном матче 1/16 финала Лиги Чемпионов

Шведский Линчепинг крупно взял верх ЖФК Харьковом в ответном матче 1/16 финала Лиги Чемпионов

Женский футбольный клуб "Харьков" прекратил свое выступление в женской Лиге Чемпионов на стадии 1/16 финала.

Шведский "Линчепинг" оказался слишком сильным соперником для харьковской команды.

Интрига исчезла еще после первого матча, который ЖФК "Харьков" проиграл в родных стенах со счетом 1:6. В ответном матче в Швеции "Линчепинг" вновь крупно взял верх. На сей раз - со счетом 4:0.

Таким образом, по сумме двух матчей вышло 10-1 в пользу "Линчепинга".

Агентство Телевидения Новости

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