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Швейцария сенсационно победила Финляндию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Швейцария сенсационно победила Финляндию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Из всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящему в Дании, крайне неожиданно завершилось противостоянии сборных Финляндии и Швейцарии.

Швейцарцы сенсационно победили - 3:2 и, таким образом, вышли в полуфинал, оставив финских хоккеистов без медалей.

Состав полуфинальных пар выглядит таким образом: Швеция — США, Канада — Швейцария.

Полуфинальные матчи будут сыграны 19 мая.


Агентство Телевидения Новости

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