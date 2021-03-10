Симулянта выдал глаз

Футболист-симулянт решил исподволь посмотреть на реакцию арбитра, чем выдал себя.

В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионоа между итальянским "Ювентусом" и португальским "Порту" футболисты "Порту" уступили с устраивающим их счетом 2:3, дававшим путёвку в четвертьфинал. А потому в интересах португальской команды было потянуть время. Симуляция - традиционная футбольная хитрость, позволяющая тянуть время, благодаре паузе в игре.

И, вот, футболист "Порту" Марко Груич, столкнувшись с итгроком "Ювентуса" Адрианом Рабьо, упал, словно подкошенный, на живот и стал изображать жуткую боль. Но симуляцию выдал глаз, коим Груич обозревал окрестности.

В итоге же "Порту" проиграл "Ювентусу" 2:3. По сумме двух матчей вышло 4:4, и "Порту" прошел в четвертьфинал благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.





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