Скандал з українською делегацією на Олімпіаді: кого повезли замість тренерів

Марина Килипко показала найкращий результат у стрибках з жердиною в історії українського спорту, але вважає, що могла б досягти більшого

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко посіла п'яте місце на Олімпіаді і емоційно поскаржилася в прямому ефірі, що могла виступити краще, якби їй допомагав особистий тренер.

Але в українській делегації у Токіо місця для її тренера Віктора Шевцова не вистачило.

Головний тренер збірної з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник запевнив, що Марину насправді підтримували під час змагань інші тренери, а її звинувачення пояснив емоціями та амбіціями.

А єдиний український олімпійський чемпіон на Токіо-2020 та депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк вважає, що кількох спортивних функціонерів справді можна було б залишити в Україні, а замість них послати на Олімпіаду тренерів.

Хто з функціонерів поїхав у Токіо

На сайті Міністерства молоді та спорту можна знайти повний склад української делегації на Олімпіаді-2020.

Це три сотні спортсменів та їхніх фахівців: тренерів, масажистів, лікарів, спаринг-партнерів.

Крім того, у делегації є "штаб", куди входять так звані "спортивні функціонери" переважно з Міністерства молоді і спорту.

У Токіо в ньому було 15 людей:

● Міністр молоді і спорту;

● Президент Національного олімпійського комітету України;

● Перший заступник міністра молоді та спорту України;

● Заступник міністра молоді та спорту України;

● Заступник директора департаменту олімпійського спорту - начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Мінспорту;

● Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Мінспорту;

● Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Мінспорту;

● Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України;

● Заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України;

● Голова медичної місії Національного олімпійського комітету України;

● Пресаташе делегації України на Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020;

● Начальник міжнародного відділу Національного олімпійського комітету України;

● Заступник голови Національного антидопінгового центру України;

● Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації легкої атлетики України;

● Голова комісії Національного олімпійського комітету України зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю, президент Федерації стрільби України.

Серед цих функціонерів є як і чинні політики (міністр Вадим Гутцайт і два його заступники), так і люди з політичним бекграундом - наприклад, колишній депутат від Партії регіонів і міністр молоді і спорту до 2014 року Равіль Сафіуллін (у делегації він значиться як президент Федерації легкої атлетики України).

Нестор Шуфрич у Токіо

Окрім того, фото з олімпійського табору в Токіо регулярно постив і депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Щоправда, у списку офіційної делегації його імені немає.

Сам Шуфрич зараз очолює Федерацію стрільби з лука.

Що сказала Марина Килипко

Стрибунка з жердиною з Харкова Марина Килипко вдруге виступала на Олімпіаді й посіла там п'яте місце.

Це найкращий результат для українців у цьому виді спорту за всю історію (у 2004 році вдалося досягти шостої сходинки).

Утім одразу після свого виступу Марина в коментарі "Суспільному" поскаржилася, що могла виступити краще, якби поруч був її особистий тренер.

"Могла стрибнути набагато краще. Від себе, що залежало - зробила. Далі уже це технічний, індивідуальний вид спорту. Не знаю, що сказати. Чому ти вбиваєш себе, тренуєшся стільки років, стільки вкладаєш у себе, а потім їдеш просто і залишаєшся у секторі одна", - розповіла дівчина.

За її словами, вона не раз просила, щоб тренера Віктора Шевцова, з яким вона займається всю кар'єру, включили до делегації.

Їй спочатку пообіцяли, що тренера візьмуть, але у підсумку у списках делегації його імені так і не було.

"Вийшла на стрибки, дивлюся на трибуни - жодної душі з України. Я сама, абсолютно сама. У всіх тренери сидять, підтримка хоч якась - я одна. Через 30-40 хвилин, нарешті, вирішили прийти. Але це мені вже нічого не дає. Ніхто не знає, як я стрибаю, що мені треба", - пояснила Марина Килипко.

Її емоційне відео зі сльозами на очах стало вірусне в українському Facebook.

Що кажуть у збірній

На закиди спортсменки відповів головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник.

"Це, по-перше, неправда, що не було нікого - там були і старший тренер, і головний тренер. А також була людина - звуть її В'ячеслав Калініченко, це наш співвітчизник, але зараз працює за кордоном", - розповів тренер у коментарі ТСН.

Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник

За його словами, згаданий В'ячеслав Калініченко був на змаганнях вчасно і допомагав спортсменці разом з колишнім тренером Сергія Бубки Віталієм Петровим.

"Старший тренер і головний також підійшли, але трохи пізніше, але вони там буквально на 5 хвилин пізніше підійшли і вони чекали", - додав В'ячеслав Тиртишник.

Слова Марини Килипко він пояснив емоціями одразу після виступу: "Коли з'явилося п'яте місце, що є дуже хорошим для неї результатом, можливо, якісь у неї амбіції з'явилися і на більш високе місце. Думаю, що це просто емоції дівчини після змагань".

Він також заперечив обіцянки взяти особистого тренера Килипко в Токіо: "Я не міг обіцяти, що вони їдуть або не їдуть, бо я - всього-на-всього головний тренер, а виконком Федерації затверджує склад команди і вирішує хто їде, а хто не їде".

"Я думаю, що вона заспокоїться потихеньку", - підсумував Тиртишник.

Сам тренер Марини Килипко Віктор Шевцов тому ж ТСН розповів, що справді йшли розмови про те, що він поїде разом з підопічною: "Мене обнадіювали. Головний тренер після Чемпіонату України сказав: "Все, ви їдете на Олімпійські ігри". Була така надія".

Міністр Вадим Гутцайт пояснив, що делегація могла взяти лише половину тренерів, тому їх брали лише для спортсменів, які перебувають у Топ-10 в своїх видах. Килипко до таких не належала

А міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснив, що у делегацію могли взяти лише половину тренерів: "Є вимога Міжнародного олімпійського комітету, що на 100% спортсменів їде 50% тренерів, масажистів, фахівців, що обслуговують наших спортсменів".

"Усі федерації збираються і дивляться, які спортсмени є в топ-10 світу й претендують на нагороди, і всі умови роблять для тих спортсменів. Федерації надають нам списки тренерів, які їдуть на Олімпійські ігри. На жаль, ця легкоатлетка не була в топ-10", - додав він у коментарі "Суспільне.Спорт".

"Ми розраховуємо на всіх спортсменів, але не на всіх спортсменів вистачає тренерів. Не було особистого її тренера, але там були тренери, які їй допомагали", - відзначив міністр.

За його словами, окрім половини тренерів у делегації ще мають бути лікарі, масажисти і працівники штабу, які координують делегаці.

Вадим Гутцайт також пообіцяв "працювати над тим, щоб більше наших спортсменів отримували ліцензії, щоб більш тренерів їхало разом у делегації".

Менше функціонерів, більше тренерів

На ситуацію відреагував і Жан Беленюк - чемпіон Олімпіади з греко-римської боротьби.

Він же в Раді є заступником голови комітету з питань молоді і спорту.

"Я говорив з Мариною і суть проблеми дуже проста. Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера", - написав Беленюк у Facebook.

"Мені відомо про обмеження кількості тренерів на команду, і я сам мав певні складнощі на Олімпіаді через це. Але водночас достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду", - додав спортсмен.

"Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо", - вважає Жан Беленюк.

Источник: bbc.com

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