Скандальный бой. "Сдавшийся" боец нокаутировал соперника после окончания раунда

В Москве состоялся поединок по смешанным единоборствам, завершившийся скандалом и дисквалификацией.

Дрались россиянин Тимур Нагибин и проживающий в США выходец из Армении с российским гражданством Георгий Караханян.

Оба бойца крайне неуважительно отзывались друг о друге в период подготовки к поединку.

Сам же бой обернулся скандальными событиями. В последние 10 секунд первого раунда Караханян попытался провести удушающий прием и, держа Нагибина на удушающим, обратился к рефери - мол, соперник постучал рукой и сдался. Хотя, ни рефери не видел сигнала о сдаче, ни на видео не заметно, чтобы Нагибин сигнализировал, что сдается.

Прозвучал сигнал об окончании раунда. Рефери остановил бой. Караханян отпустил Нагибина, и "сдавшийся" Нагибин ударом в челюсть нокаутировал расслабившегося Караханяна.

Вскоре Караханян, придя в себя, а, возможно, еще не до конца осознав реальность, зачем-то попытался подраться со своим секундантом.

Что до исхода боя, то после некоторого периода консультаций, было принято дисквалифицировать Нагибина за удар после команды "стоп". Соотвественно, нокаутированному Караханяну была засчитана победа техническим нокаутом.

Видео последних 10-ти секунд первого раунда и последующего скандала начинается с 6.35.





Агентство Телевидения Новости