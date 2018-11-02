Слепой жребий свел донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины. Матч пройдет в Харькове

Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины по футболу. Жребий распорядился таким образом, что "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) на этой стадии сыграют между собой на поле "Шахтера", то есть в Харькове.

Остальные пары: "Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов), "Днепр-1" (Днепр) - "Ворскла" (Полтава) и ФК "Львов" (Львов) - "Заря" (Луганск").

Базовый день проведения 1/4 финала Кубка Украины - 3 апреля. Победитель в каждой паре будет определен по итогам одного матча.

Агентство Телевидения Новости