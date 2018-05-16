СМИ: Фонсека останется в "Шахтере" и будет получать 4 миллиона евро в год

Главный тренер донецкого «Шахтера» португалец Пауло Фонсека продлит соглашение с клубом на 2 года, сообщает португальское издание O Jogo.

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни, а годовая зарплата Фонсеки составит 4 млн евро в год.

При этом он отклонил предложение английского «Вест Хэма», с представителями которого накануне провел встречу.

Ранее сообщалось, что Фонсека рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера итальянского «Наполи». При этом португальский специалист запросил зарплату в размере 5,5 млн евро в год.

Агентство Телевидения Новости