29.05.2019 19:05
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СМИ: Хацкевич, видимо, дорабатывает последние дни в киевском "Динамо"
Издание "Главред" опубликовало инсайдерскую информацию из стана футбольного клуба "Динамо" (Киев), ставшего серебряным призером чемпионата Украины по футболу.
По информации "Главреда", после 31 мая с большой долей вероятности контракт с главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем продлен не будет.
Якобы футболисты "Динамо" поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили.
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