Сегодня 15:46
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Сокрушительный нокаут перед Новым годом
Боксер, оказавшийся в нокауте, выглядел очень плохо.
В Токио состоялся бой за титул WBO Asia Pacific в легчайшем весе (до 53,5 кг) между японцами Диаго Хигой и Юки Кобаяши.
Поединок продлился неполных 5 раундов и завершился после того, как Кобаяши, пропустив два апперкота оказался нокауте.
При этом из носа Кобаяши хлестала кровь. Доктор, вышедший в ринг уложил пережившего нокаут боксера на спину и настоятельно порекомендовал не вставать.
Ниже - видео боя. Нокаут на 13:40.
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