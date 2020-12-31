Сокрушительный нокаут перед Новым годом

Боксер, оказавшийся в нокауте, выглядел очень плохо.

В Токио состоялся бой за титул WBO Asia Pacific в легчайшем весе (до 53,5 кг) между японцами Диаго Хигой и Юки Кобаяши.

Поединок продлился неполных 5 раундов и завершился после того, как Кобаяши, пропустив два апперкота оказался нокауте.

При этом из носа Кобаяши хлестала кровь. Доктор, вышедший в ринг уложил пережившего нокаут боксера на спину и настоятельно порекомендовал не вставать.

Ниже - видео боя. Нокаут на 13:40.





Агентство Телевидения Новости