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Сокрушительный нокаут в бою супертяжей
Бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Роберт Хелениус из Финляндии отправил в жесточайший нокаут своего соперника.
Хелениус в главном бою боксерского вечера в немецком Вальденбухе дрался против Эркана Тепера из Германии за вакантный титул интернационального чемпиона IBF
Тепер считался фаворитом этого боя. Но на деле вышло иначе.
34-летний Хелениус в 8-м раунде левым прямым "выключил свет" для Тепера. Тепер без чувств упал на канвас ринга и еще долго не мог восстановиться.
Темы: бокс
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