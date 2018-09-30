Сокрушительный нокаут в бою супертяжей

Бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Роберт Хелениус из Финляндии отправил в жесточайший нокаут своего соперника.

Хелениус в главном бою боксерского вечера в немецком Вальденбухе дрался против Эркана Тепера из Германии за вакантный титул интернационального чемпиона IBF

Тепер считался фаворитом этого боя. Но на деле вышло иначе.

34-летний Хелениус в 8-м раунде левым прямым "выключил свет" для Тепера. Тепер без чувств упал на канвас ринга и еще долго не мог восстановиться.





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