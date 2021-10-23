Современный и многофункциональный. В парке Машиностроителей построят новый спорткомплекс "Ледовая арена"

В Харькове планируют построить многофункциональный спорткомплекс Ледовая арена. Он будет предназначен для таких олимпийских видов спорта, как хоккей, фигурное катание, шорт-трек и керлинг.

Александр Чуб, главный архитектор проекта

Эти олимпийские виды спорта, по которым здесь можно будет проводит соревнования европейского уровня. Так как объект находится в парке наверняка нужно вокруг делать сооружения, для которых этот объект будет базой

Также здесь можно будет проводить культурно-массовые мероприятия - выставки и концерты. Арена рассчитана примерно на 3000 зрителей. При этом особый акцент будет сделан на проведении семейного спортивного досуга и отдыха.

Это - главное требование руководителя города Игоря Терехова к специалистам. Накануне он провел выездное совещание на месте будущего спортивного комплекса.

Игорь Терехов, исполняющий обязанности Харьковского городского головы

Мы не случайно выбрали эту локацию. Потому что здесь близкое расположение от 2-х станций метро. Это продолжение спортивного каркаса города - стадион «Металлист», футбольные поля, футбольная Академия, фэнтэзи-парк… и приходим к Ледовой арене. Мои требования - доступность, и я хочу, чтоб кроме профессиональных команд сюда приходили все жители города Харькова и занимались спортом

Татьяна Зарванская занимается шорт-треком - это вид конькобежного спорта - с девяти лет. Тренировкам спортсменка уделяет значительную часть жизни, поэтому бережет свое время. В проекте оценила именно многофункциональность.

Татьяна Зарванская, спортсменка

Этот проект нам очень понравился, потому что будет больше времени для тренировок. Разгрузится Салтовский лед. Какие-то команды уйдут сюда тренироваться. Удобно, что здесь тренажерный зал и лед в одном помещении. И не нужно будет тратить время на переезды с одного конца города в другой

Призер различных спортивных соревнований Елизавета Бабенко рассказывает, мест для тренировок на льду в Харькове мало - и в основном это ТРЦ. Поэтому если Харьков получит такой объект, это даст большой толчок к развитию спортивного воспитания.

Елизавета Бабенко, спортсменка

Я считаю, это очень перспективный проект. Потому что это одно место - это и реабилитация, и лед, и фитнес-зал. И это очень радует, не надо будет ездить по разным точкам Харькова. На дорогу тратим минимум час

По поручению руководителя города архитекторы внесут коррективы в проект и определятся, как сохранить все зеленые насаждения при строительстве.

Специалисты отмечают при надлежащем финансировании спорткомплекс можно построить за один - максимум два года. Старт работ планируется на начало 2022.

Игорь Терехов, исполняющий обязанности Харьковского городского головы

Подготовительные работы я бы хотел начать уже в этом году. Потому что сюда нужно тянуть коммуникации - электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение. И это мы можем сделать в рамках подготовительных работ, не смотритя на зимний период. А с начала весны, с марта месяца начать уже строить. За это время все экспертизы пройдут, и корректировки мы внесем. И уже будет готовый проект и будем его реализовывать





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