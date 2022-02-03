Спортсменка из Харькова будет нести флаг Украины на Олимпиаде-2022

Объявлены имена знаменосцев Олимпийской сборной Украины на Играх в Пекине-2022, сообщают в Национальном олимпийском комитете.

«Как и на предыдущих Олимпийских играх в Токио, где впервые в истории флаг страны на торжественной церемонии открытия несли вместе сразу два спортсмена – мужчина и женщина, эта традиция будет продолжена и на XXIV зимних Олимпийских играх, 4 февраля стартующих в Пекине. Такие нововведения связаны с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства», – говорится в сообщении на сайте НОК.

На торжественной церемонии открытия сине-желтый флаг будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

По словам Александры Назаровой, еще на зимних Играх в Пхенчхане в 2018 она стремилась стать флагоносцем, но понимала, что для нее это дебютные соревнования такого уровня. «И потому сейчас я очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной», – говорит Александра Назарова.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 дисциплинах.

Агентство Телевидения Новости