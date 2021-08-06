Спортсменка, приехавшая на Олимпиаду с синими волосами, стала олимпийской чемпионкой с розовыми

Выразительная и запоминающаяся внешность.

Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо выиграла сегодня дистанцию 400 метров на легкоатлетическом турнире Олимпиады-2020 в Токио.

Бежала, победно финишировала и позировала Миллер-Уйбо после финиша с розовыми волосами.

А еще буквально несколько дней назад эта багамская легкоатлетка бежала с синими волосами дитстанцию 200 метров и осталась тогда без медали.

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