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Светличная поздравила Гвоздика с защитой чемпионского титула

Светличная поздравила Гвоздика с защитой чемпионского титула

“Желаю в будущем только побед и новых свершений!”

Такое пожелания высказала председатель ХОГА Юлия Светличная, комментируя победу украинского боксера.

Юлия Светличная: “Поздравляю с блестящей победой! Стать чемпионом нелегко, но еще труднее оставаться на этой вершине. Это требует тяжелой ежедневной работы. Желаю в будущем только побед и новых свершений!”

Напомним, что Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

Бой против француза Дуду Нгумбу был закончен досрочно техническим нокаутом. Дуду Нгумбу повредил ногу и в пятом раунде отказался продолжать бой.

Как сообщалось ранее, Усик отказался от боя с Лебедевым и пояса WBA.

Отказ украинского боксера от одного из титулов WBA связан с переходом в супертяжелый вес.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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