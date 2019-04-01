Светличная поздравила Гвоздика с защитой чемпионского титула
“Желаю в будущем только побед и новых свершений!”
Такое пожелания высказала председатель ХОГА Юлия Светличная, комментируя победу украинского боксера.
Юлия Светличная: “Поздравляю с блестящей победой! Стать чемпионом нелегко, но еще труднее оставаться на этой вершине. Это требует тяжелой ежедневной работы. Желаю в будущем только побед и новых свершений!”
Напомним, что Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.
Бой против француза Дуду Нгумбу был закончен досрочно техническим нокаутом. Дуду Нгумбу повредил ногу и в пятом раунде отказался продолжать бой.
Как сообщалось ранее, Усик отказался от боя с Лебедевым и пояса WBA.
Отказ украинского боксера от одного из титулов WBA связан с переходом в супертяжелый вес.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина