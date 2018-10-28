Свитолина добилась самой громкой победы в своей карьере

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, отныне записала свое имя в мировые теннисные справочники, как победительница итогового турнира WTA 2018-го года.

Этот турнир завершился сегодня в Сингапуре.

Два дня назад Свитолина впервые в своей карьере пробилась в полуфинал итогового турнира. День назад - в финал. И, вот, теперь стала победительницей!

В финальном матче Свитолина, проиграв первый сет американке Слоан Стивенс 3:6, взяла два последующих с одинаковым счетом 6:2.

Это 13 выигранный турнир WTA в карьере Элины Свитолиной и при этом - пока наиболее престижный. До сих пор в коллекции 24-летней Свитолиной еще нет трофеев турниров Большого Шлема.

Агентство Телевидения Новости