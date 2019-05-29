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Свитолина одержала победу во втором круге "Ролан Гаррос", не выходя на корт

Свитолина одержала победу во втором круге Ролан Гаррос, не выходя на корт

В Париже во втором круге турнира Большого Шлема "Ролан Гаррос" должны были встретиться друг с другом две украинки - Элина Свитолина, представляющая Харьков, и Катерина Козлова из Николаева.

Но Козлова на матч не вышла, сославшись на травму. По словам Козловой, из-за сильного кашля у нее образовалась трещина в ребре, и она испытывает очень сильные боли.

Таким образом Свитолина, посеянная под 9-м номером, без игры вышла в 3-й круг, где скрестит ракетки с 19-м номером посева Гарбинье Мугурусой.

Агентство Телевидения Новости

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