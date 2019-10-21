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Свитолина опустилась на четыре позиции в новом рейтинге WTA

Свитолина опустилась на четыре позиции в новом рейтинге WTA

По понедельинкам в мировом теннисе традиционно публикуются свежие рейтинги.

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, в новом рейтинге WTA расположилась на 8-м месте, потеряв 4 позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

В этом году Свитолина, уже третий сезон подряд будет выступать в итоговом чемпионате WTA 8-ми сильнейших теннисисток мира. Причем год назад Элина выиграла этот престижнейший турнир.

В нынешнем сезоне Свитолина пока не завоевала ни одного титула, зато впервые, и причем дважды, играла в полуфианалах турниров Большого шлема.

Агентство Телевидения Новости

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