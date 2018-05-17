17.05.2018 20:10
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Свитолина победила россиянку, проиграв первый сет 0:6
Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина провалила первый сет против Дарьи Касаткиной из России в матче третьего круга на турнире серии WTA Premier 5 в Риме, но затем сумела переломить ход поединка.
Свитолина уступила первую партию всухую - 0:6.
Зато затем Элина сумела уверенно взять два последующих сета - 6:3, 6:2.
Таким образом, Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в столице Италии, который выиграла в прошлом году.
Темы: теннис
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