Свитолина победила россиянку, проиграв первый сет 0:6

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина провалила первый сет против Дарьи Касаткиной из России в матче третьего круга на турнире серии WTA Premier 5 в Риме, но затем сумела переломить ход поединка.

Свитолина уступила первую партию всухую - 0:6.

Зато затем Элина сумела уверенно взять два последующих сета - 6:3, 6:2.

Таким образом, Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в столице Италии, который выиграла в прошлом году.





Агентство Телевидения Новости