Свитолина поднялась в рейтинге WTA

Обновлённый рейтинг теннисисток опубликован на сайте WTA.

Первое место занимает румынка Симона Халеп, второе — Анжелика Кербер из Германии, третье — Каролин Возняцки из Дании. Элина Свитолина на четвёртом, а замыкает пятёрку японка Наоми Осака.

У Свитолиной — 5350 зачётных очков. После победы над американкой Слоан Стивенс на Итоговом турнире в Сингапуре украинка поднялась в рейтинге сразу на три строчки. Стивенс сейчас на шестом месте.

Как уточняет «Теннисный портал Украины», в первой сотне нового рейтинга — ещё две украинки: Леся Цуренко (27-е место) и Даяна Ястремская (60-е).

Свитолина выиграла у Стивенс финальный матч со счётом 3-6, 6-2, -2. Она стала первой украинкой, которая победила в Итоговом чемпионате (как WTA, так и ATP). Это её 13-й титул.

Элина Свитолина поднималась в рейтинге WTA до третьей строчки.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины