Свитолина раскрыла секрет мотивации

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, за счет чего ей удалось победить на Итоговом турнире WTA,передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Перед началом турнира вообще ничего от себя не ждала. Мне кажется, от меня вообще никто ничего не ждал. Это меня мотивировало, но корте я боролась до самого конца.

Я бы не сказала, что мне было нечего терять, куда важнее был чемпионский настрой. Он мне очень помог. Я просто старалась выкладываться в каждом розыгрыше. Не скажу, что показывала лучшую игру, но я была готова пахать, была готова физически. Думаю, это и привело меня к победе.

Безусловно, я что-то себе доказала. Я достигла своего предела, а потом заставила себя его преодолеть. Я очень довольна тем, как справилась с давлением в полуфинале и в матче против Плишковой в группе. Матчи были очень, очень сложными. Мне приходилось прибавлять и преодолевать свои границы. Для меня очень важно знать, что я на это способна. Это нужно использовать", передает слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Свитолина завершила сезон 4 ракеткой мира.

Источник: http://newsoboz.org

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