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Свитолина со своим французским бойфрендом исполнила и выложила в Интернет сексуально-теннисный танец

Свитолина со своим французским бойфрендом исполнила и выложила в Интернет сексуально-теннисный танец

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, не скрывает своей крепкой дружбы с теннисистом из Франции Гаэлем Монфисом. Свободное время Свитолина и Монфис проводят, в том числе, в танцах.

Плоды подобного времяпрепровождения Свитолина выложила в социальных сетях.

Танец Свитолиной и Монфиса состоял из теннисных па и потираний друг об друга.


Агентство Телевидения Новости

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