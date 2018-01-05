Сегодня 17:28
Просмотров: 236
Свитолина совершила "удар дня" на турнире в австралийском Брисбене
Украинская теннисистка Элина Свитолина не только вышла в финал турнира Brisbane International, но еще и отмечена организаторами этих австралийский соревнований в качестве автора "удара дня" по итогам состоявшихся полуфиналов.
Эпизод, получивший такую оценку, произошел в седьмом гейме первой партии матча Свитолиной против Каролины Плишковой из Чехии.
Обводящим ударом, ставшим "ударом дня" Свитолина выиграла очко у Плишковой.
Загрузка...