Свитолина совершила "удар дня" на турнире в австралийском Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина не только вышла в финал турнира Brisbane International, но еще и отмечена организаторами этих австралийский соревнований в качестве автора "удара дня" по итогам состоявшихся полуфиналов.

Эпизод, получивший такую оценку, произошел в седьмом гейме первой партии матча Свитолиной против Каролины Плишковой из Чехии.

Обводящим ударом, ставшим "ударом дня" Свитолина выиграла очко у Плишковой.





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