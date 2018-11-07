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Свитолина стала Заслуженным мастером спорта

Свитолина стала Заслуженным мастером спортаО присвоении Свитолиной звания «Заслуженный мастер спорта Украины» сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

«Триумф в Сингапуре стал для первой ракетки Украины 13-м достижением в серии турниров WTA и позволил занять четвёртую строчку в рейтинге лучших теннисисток мира», — отметили в министерстве.

Удостоверение «Заслуженный мастер спорта Украины» Элине Свитолиной вручили 6 ноября на пресс-конференции в Киеве, во время которой первая ракетка страны также рассказала о своих планах, сообщает «Теннисный портал Украины».

По словам Свитолиной, она планирует выступать за сборную Украины по теннису в 2019 году. Уже известно, что в феврале сборная поедет на зональные соревнования Первой группы Евро-Африканской зоны в польском городе Зелена Гура и поборется за путевку в плей-офф Второй мировой группы.

Теннисистка также рассказала, что теперь её главным тренером будет британец Эндрю Беттлз. Раньше он был раньше был спарринг-партнером, а затем вторым тренером в команде Свитолиной.

«После завершения сотрудничества с Тьерри Асьоном украинка попробовала поработать с американцем Ником Савинано, но короткое сотрудничество завершилось после турнира в Пекине. Именно Эндрю Беттлз помог Свитолиной вернуть уверенность и блестяще выступить в Сингапуре», — пишет «Теннисный портал».

На Итоговом турнире в Сингапуре Свитолина выиграла у американки Слоан Стивенс финальный матч со счётом 3-6, 6-2, 6-2, завоевав свой 13-й титул.

После победы украинка поднялась в рейтинге WTA сразу на три строчки и заняла четвёртое место.

Национальный олимпийский комитет отметил теннисистку специальной наградой «Гордость Украины».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: Свитолина

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