Свитолина в поисках на пути к победе в турнире "Большого Шлема"

Несколько дней в году первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина может позволить себе побыть в городе, который является ее резиденцией - то есть в Харькове. Эти дни именно сейчас. В Харьков Свитолина приехала в ранге 5-й ракетки мира и обладательницы практически всех рекордов в отечественном теннисе.

За плечами 23-летней Элины Свитолиной 12 выигранных титулов на турнирах WTA/ Больше нее не выигрывал с украинских теннисистов и теннисисток никто. К этому рекорду Свитолина добралась в этом году, одержав победы на трех турнирах категории "Мастерс" - в Австралии, ОАЭ и Италии.

Вот, только Элине, являющейся 5-й ракеткой мирового рейтинга, пока так и не удалось выиграть ни одного турнира самой престижной серии "Большого Шлема". Более того, она ни однои турнире "Большого Шлема" не пробивалась дальше четвертьфинала.

Элина Свитолина, 5-я ракетка мирового тенниса:

Если честно, то я хочу, также как и моя команда, достичь более высоких результатов на "Большом Шлеме". Поэтому мы стараемся что-то предпринимать, и пытаемся найти тот путь, который принесет мне успех на таких турнирах.

В этом сезоне Свитолина берет не количеством, а качеством турниров. То есть играет только самые представительные, которые есть в мировом календаре. В случае успешного выступления они дают большое количество ретингових баллов и призовых денег.

Элина Свитолина, 5-я ракетка мирового тенниса:

На каждый турнир у меня стоят самые высокие задачи. И они не будут меняться - это всегда победа. Для меня самое важное - это быть в хорошей форме. Без травм. Это самое важное, потому что вторая половина года будет более интенсивная. Там намного больше турниров, которые имеют оттенок на конец года на рейтинг. И, конечно же, остался еще один "Большой шлем" в Нью-Йорке.

Пока же, перед интенсивной второй половиной сезона, Свитолина позволила себе небольшую передышку, приехав на три дня в Харьков, который считается ее резиденцией. Сегодня первая ракетка украинского тенниса и одна из топ-звезд мирового тенниса даже взяла клюшку для гольфа и сделала удачную попытку попасть в лунку.

Агентство Телевидения Новости