Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:19
Просмотров: 83

Свитолина в поисках на пути к победе в турнире "Большого Шлема"

Несколько дней в году первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина может позволить себе побыть в городе, который является ее резиденцией - то есть в Харькове. Эти дни именно сейчас. В Харьков Свитолина приехала в ранге 5-й ракетки мира и обладательницы практически всех рекордов в отечественном теннисе.

За плечами 23-летней Элины Свитолиной 12 выигранных титулов на турнирах WTA/ Больше нее не выигрывал с украинских теннисистов и теннисисток никто. К этому рекорду Свитолина добралась в этом году, одержав победы на трех турнирах категории "Мастерс" - в Австралии, ОАЭ и Италии.

Вот, только Элине, являющейся 5-й ракеткой мирового рейтинга, пока так и не удалось выиграть ни одного турнира самой престижной серии "Большого Шлема". Более того, она ни однои турнире "Большого Шлема" не пробивалась дальше четвертьфинала.

Элина Свитолина, 5-я ракетка мирового тенниса:

Если честно, то я хочу, также как и моя команда, достичь более высоких результатов на "Большом Шлеме". Поэтому мы стараемся что-то предпринимать, и пытаемся найти тот путь, который принесет мне успех на таких турнирах.

В этом сезоне Свитолина берет не количеством, а качеством турниров. То есть играет только самые представительные, которые есть в мировом календаре. В случае успешного выступления они дают большое количество ретингових баллов и призовых денег.

Элина Свитолина, 5-я ракетка мирового тенниса:

На каждый турнир у меня стоят самые высокие задачи. И они не будут меняться - это всегда победа. Для меня самое важное - это быть в хорошей форме. Без травм. Это самое важное, потому что вторая половина года будет более интенсивная. Там намного больше турниров, которые имеют оттенок на конец года на рейтинг. И, конечно же, остался еще один "Большой шлем" в Нью-Йорке.

Пока же, перед интенсивной второй половиной сезона, Свитолина позволила себе небольшую передышку, приехав на три дня в Харьков, который считается ее резиденцией. Сегодня первая ракетка украинского тенниса и одна из топ-звезд мирового тенниса даже взяла клюшку для гольфа и сделала удачную попытку попасть в лунку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В одиночных разрядах на Уимблдоне больше нет украинцев. Последней вылетела Цуренко
05.07.2018 15:59    100
Провал Свитолиной на Уимблдоне
03.07.2018 12:40    173
Стаховский, выиграв пятисетовый поединок, вышел во второй круг Уимблдона
02.07.2018 20:38    124
Наряд Свитолиной на вечеринке перед Уимблдонским турниром
29.06.2018 16:10    458
Свитолина и еще пятеро украинских теннисистов и теннисисток узнали своих соперников по первому кругу Уимблдона
29.06.2018 14:51    189
Свитолина и еще пятеро украинских теннисистов и теннисисток узнали своих соперников по первому кругу Уимблдона
29.06.2018 13:51    137
Победа плюс сальто украинской теннисистки
28.06.2018 16:59    371
Свитолина передумала выступать на турнире в Москве
13.06.2018 11:33    169
Король грунтовых кортов Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл "Ролан Гаррос"
10.06.2018 19:15    240
Фиаско Элины Свитолиной на "Ролан Гаррос"
01.06.2018 17:29    261
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 