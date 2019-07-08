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Свитолина впервые в карьере отобралась в четвертьфинал Уимблдона

Свитолина впервые в карьере отобралась в четвертьфинал Уимблдона

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, на своем нелюбимом покрытии - траве, продолжает побеждать всех соперниц по турнирной сетке самого престижного турнира Большого Шлема - Уимблдона.

Сегодня, в четвертом круге, Свитолина, посеяная восьмой, взяла верх в двух сетах над хорваткой Петрой Мартич, имевшей 24-й номер посева - 6:4, 6:2.

Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Умблдона, а также стала вообще первой украинской теннисисткой, пробившейся в восьмерку сильнейших на этом турнире.


Агентство Телевидения Новости

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