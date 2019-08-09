Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, победив неудобную соперницу

До победы в турнире категории WTA Premier 5 в канадском Торонто первой ракетке украинского тенниса представительнице Харькова Элине Свитолиной осталось выиграть три матча.

Пока же, в поединке за выход в четвертьфинал Свитолина в двух сетах одолела Белинду Бенчич из Швейцарии - 6:2, 6:4.

До сих пор эти соперницы встречались дважды, и оба раза Свитолина проигрывала.

В четвертьфинале соперницей Элины будет американка Софья Кенин.





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