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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, победив неудобную соперницу
До победы в турнире категории WTA Premier 5 в канадском Торонто первой ракетке украинского тенниса представительнице Харькова Элине Свитолиной осталось выиграть три матча.
Пока же, в поединке за выход в четвертьфинал Свитолина в двух сетах одолела Белинду Бенчич из Швейцарии - 6:2, 6:4.
До сих пор эти соперницы встречались дважды, и оба раза Свитолина проигрывала.
В четвертьфинале соперницей Элины будет американка Софья Кенин.
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