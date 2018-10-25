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25.10.2018 18:25
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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Сингапуре

Свитолина вышла в полуфинал турнира в СингапуреВ последнем, третьем групповом поединке Свитолина обыграла датчанку Каролин Возняцки, сообщается на странице WTA в Twitter.

Украинка выиграла со счётом 5-7, 7-5, 6-3.

.@ElinaSvitolina makes it three wins out of three at the @WTAFinalsSG!

Books her place in the semifinal with the 5-7, 7-5, 6-3 win over Wozniacki! pic.twitter.com/yqPeYk1j2s

— WTA (@WTA) 25 октября 2018 г.

Каролин Возняцки — прошлогодняя чемпионка турнира и бывшая первая ракетка мира, уточняет «Теннисный портал Украины». 

Свитолина в четвёртый раз обыграла датчанку в пяти личных встречах. В прошлый раз, год назад на Итоговом турнире в Сингапуре, Возняцки выиграла со счётом 6-2 6-0.

«Свитолина стала первой украинкой, вышедшей в полуфинал Итогового чемпионата WTA», — отмечает «Теннисный портал».

В 1993 году украинец Андрей Медведев доходил до полуфинала на Итоговом чемпионате ATP.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: Свитолина

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