Свитолиной может понадобиться участие в турнире в Москве ради путевки на итоговый турнир в Сингапур

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, попала в непростую ситуацию с добором рейтинговых очков на итоговый турнир года WTA Finals восьми сильнейших теннисисток мира, который состоится в Сингапуре.

Определились уже 5 из 8-ми участниц итогового турнира. На три оставшиеся путевки в Сингапур претендует Свитолина и еще шесть теннисисток.

На последних двух китайских турнирах – в Ухане и Пекине, Свитолина зачехлила ракетку в первом же круге и не смогла набрать необходимые рейтинговые очки, чтобы обеспечить себе поездку в Сингапур.

На следующей неделе Свитолиной предстоит выступление в Гонконге. Но даже титул на предстоящих соревнованиях не гарантирует ей участие в WTA Finals.

Не исключено, что Свитолиной придется запрашивать wild card на "Кубок Кремля" в Москве.

Агентство Телевидения Новости