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Судьи умудрились просмотреть случайно заброшенный трехочковый бросок
Необычный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В матче между "Нью-Йорком" и "Сан-Антонио" баскетболист "Сан-Антонио" Ману Джинобили делал передачу партнеру, однако мяч полетел слишком высоко и попал в корзину "Нью-Йорка".
При этом судьи не заметили попадания и не остановили игру. Позже они посмотрели повтор момента и засчитали за попадание Джинобили два очка.
После окончания четверти арбитры пересмотрели момент и добавили еще одно очко, так как бросок был трехочковый - из-за шестиметровой дуги.
Остается еще добавить, что матч завершился победой "Сан-Антонио" со счетом 100:91.
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