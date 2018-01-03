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Судьи умудрились просмотреть случайно заброшенный трехочковый бросок

Судьи умудрились просмотреть случайно заброшенный трехочковый бросок

Необычный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В матче между "Нью-Йорком" и "Сан-Антонио" баскетболист "Сан-Антонио" Ману Джинобили  делал передачу партнеру, однако мяч полетел слишком высоко и попал в корзину "Нью-Йорка".

При этом судьи не заметили попадания и не остановили игру. Позже они посмотрели повтор момента и засчитали за попадание Джинобили два очка.

После окончания четверти арбитры пересмотрели момент и добавили еще одно очко, так как бросок был трехочковый - из-за шестиметровой дуги.

Остается еще добавить, что матч завершился победой "Сан-Антонио" со счетом 100:91.


Агентство Телевидения Новости

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