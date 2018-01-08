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08.01.2018 13:39
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"Сумасшедшая" концовка баскетбольного матча

Сумасшедшая концовка баскетбольного матча

Пока не прозвучала финальная сирена, матч не проигран - эта аксиома нашла суперзрелищное подтверждение.

В матче американской студентческой баскетбольной лиги между командами университетов Стэндфорда и Южной Каролины баскетболист из Южной Каролины, закинув мяч в корину соперников за 1,7 секунды до завершение четвертой четверти, сделал счет 76:74 в пользу своей команды.

В оставшееся же до финальной сирены время "Стендфорд" умудрился выиграть. Дэджон Дэвис совершил бросок со своей половины площадки, и трехочковый мяч одновременно с сиреной залетел в кольцо "Южной Каролины".

Таким образом, получилась победа "Стэндфорда" 77:76, и понятно, почему победители столь эмоционально радовались по завершении матча.


Агентство Телевидения Новости

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