"Сумасшедшее" празднование первого чемпионства за последние 10 лет

Очень позитивные эмоции привели к игнорированию коронавирусных ограничений.

В матче 31-го тура чемпионата Шотландии по футболу "Селтик" сыграл вничью 0:0 с "Данди Юнайтед", и в тот момент, когда прозвучал финальный свисток, футболисты "Рейнджерс", идущие во главе турнирной таблицы чемпионата Шотландии, стали даже теоретически недосягаемы для "Селтика" и обеспечили себе досрочное чемпионство.

"Рейнджерс" выигарл чемпоинат Шотландии впервые за последние 10 лет. Это событие, наплевав на социальную дистанцию, вышли праздновать в центр Глазго десятки тысяч болельщков клуба.

В Шотландии футбольные матчи проводятся без зрителей и запрещены массовые мероприятия, но в данном случае о коронавирусных ограничениях пришлось забыть.





Агентство Телевидения Новости