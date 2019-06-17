Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:13
Просмотров: 102

Супергол футболиста киевского "Динамо" на Копа Америка

Супергол футболиста киевского Динамо на Копа Америка

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес забил блестяшщий гол за сборную Парагвая в первом туре Копа Америка-2019, проходящем в Бразилии.

Парагвай встречался с одной из сборных, приглашенных на этот турнир с другого континента - Катаром.

Гонсалес нанес мощнейший дальний голевой удар на 55-й минуте матча. После этого гола счет стал 2:0.

Остается добавить, что парагвацы, имея столь комфортное преимущество в два мяча, довести игру до победы не смогли. Катар отыгрался, и поединок завершился вничью - 2:2.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 