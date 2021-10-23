«Суперкоманда тренеров взрастит звезд, которые затмят Роналду и Месси» — Ярославский выступил на церемонии открытия футбольной академии «Металлист»

Сегодня, 23 октября в Харькове стартовал большой двухдневный спортивный фестиваль по случаю торжественного открытия Академии футбола «Металлист». Горожане и болельщики впервые увидят новейших 14 полей — их строительство по самым передовым технологиям профинансировали президент футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский.

Официальная церемония открытия восстановленной Академии состоялась на основном большом поле в присутствии воспитанников «Металлиста», их родителей, а также почетных гостей масштабного городского фестиваля.

«Дорогие дети! Мы старались для вас сделать эти поля, чтобы вы получили здесь удовольствие и получили здесь путевку в жизнь. Я надеюсь, что вы с этих полей перейдете со временем на соседнее поле, — сказал на церемонии открытия академии президент ФК «Металлист» Александр Ярославский, указывая на находящий рядом «паучок» — стадион «Металлист» — принимавший матчи Евро-2012, национального турнира и еврокубков. — Будете радовать, в первую очередь, себя, своих родителей, харьковчан, гостей нашего города. Ну и огорчать команды, которые будут приезжать играть против вас»,

— пошутил Ярославский, намекая на будущие победы воспитанников харьковской академии футбола.

Выступая на открытии Академии, президент ФК «Металлист» сказал «мы старались от всей души» и напомнил, что 14 тренировочных полей оснащены покрытием известнейшей компании Desso Sport Systems, которые на протяжении как минимум 20 лет должны выдержать любые тренировочные нагрузки. Ярославский рассказал о возрождении футбола и спортивной инфраструктуры в Харькове и воспитании молодых звезд футбола на полях академии.

«Мы привели практически в первозданное состояние стадион, за 3 месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели VIP-пристройку стадиона в порядок. Мы возвращаем дух «Металлиста», инфраструктуру, возвращаем любовь харьковчан. Я вам обещаю, больше никогда «Металлист» не исчезнет с футбольной карты Украины. Дорогие родители! Хочу сказать вам: здесь ваши дети в надежных руках. Евгений Красников собрал тут суперкоманду тренеров. Поверьте мне, они сделают из них футболистов, которые затмят, возможно, и Роналду, и Месси, они принесут удовольствие и себе, и вам. Приходите с детьми — мы создадим все условия, мы всегда вам рады!»,

— сказал Ярославский.

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко поблагодарил Александра Ярославского за вклад в развитие профессионального украинского футбола, а также за подготовку молодого поколения будущих звезд на полях харьковской футбольной академии.

«Мне очень приятно быть здесь, на открытии суперсовременной Академии футбола. Я хотел бы передать всем вам поздравления от президента УАФ Андрея Павелко, от игроков национальной сборной Украины и поблагодарить, в первую очередь вас, Александр Владиленович, за то, что вы выбрали именно футбол. Мы гордимся, что у нас есть такой товарищ, который придает такой мощный импульс развитию детского футбола и профессионального футбола. Я уверен, что в будущем большинство игроков юношеских и молодежных сборных, а также Национальной сборной будут воспитаны именно в вашей Академии футбола»,

— сказал в своем выступлении Костюченко. Он передал футбольному клубу «Металлист» символический подарок — футболку игрока Национальной сборной Украины Артема Довбика, который забил исторический победный гол в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Я всегда верил, что Александр Владиленович обязательно вернется и все будет в разы лучше, чем было раньше. — заявил в выступлении на церемонии открытия вице-президент футбольного клуба «Металлист» Евгений Красников. — Академия футбола «Металлист» выпустила много сильных игроков, которые играют в ведущих клубах Украины, в национальной сборной нашей страны. У нас созданы условия, которых нигде нет! Президент, тренерский штаб, весь футбольный клуб — мы приложим максимум усилий, чтобы наши ребята превзошли все ожидания, чтобы со временем эти молодые и юные таланты усилили не только состав «Металлиста», но и составы молодежной и Национальной сборных Украины»,

— рассказал Евгений Красников об амбициях харьковской футбольной академии.

Символичным аккордом церемонии ее открытия стал клубный гимн «Металлиста» в исполнении его авторов — группы ТНМК. Так сегодня стартовал городской двухдневный спортивный фестиваль по случаю открытия академии футбола после ее восстановления.

Городской праздник в честь открытия Академии футбола «Металлист» пройдет на протяжении всего дня в субботу и воскресенье в режиме non-stop-марафона.

Его ритм зададут любимые известные группы и исполнители — ТНМК, THE HARDKISS, «ТОК», Агонь и Jerry Heil. На территории комплекса развернулся масштабный фестиваль уличной еды — более 40 операторов food-индустрии угощают гостей праздника изысканными блюдами. А возле самой Академии действует парк аттракционов для детей.

Вход на фестиваль бесплатный, а его полная программа — на официальном сайте

ФК «Металлист».

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