Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге и победил нокаутом

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри провел на потеху публике поединок в рестлинге.

Фьюри принял участие в шоу WWE Crown Jewel в Саудовской Аравии.

К рингу на бой против профессионального американского рестлера Брона Строумэна Фьюри вышел в одеянии арабского шейха.

А дальше, по сценарию, одержал победу, выбив, в конце концов, соперника с ринга ударом по голове. Улетев за ринг, Брон Строумен сделал вид, что он в нокауте.





Агентство Телевидения Новости