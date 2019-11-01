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Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге и победил нокаутом
Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри провел на потеху публике поединок в рестлинге.
Фьюри принял участие в шоу WWE Crown Jewel в Саудовской Аравии.
К рингу на бой против профессионального американского рестлера Брона Строумэна Фьюри вышел в одеянии арабского шейха.
А дальше, по сценарию, одержал победу, выбив, в конце концов, соперника с ринга ударом по голове. Улетев за ринг, Брон Строумен сделал вид, что он в нокауте.
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