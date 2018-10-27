Тайсон Фьюри вышел на публичную тренировку в домашних трусах

Эпатажный британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри особо не задумывается, как он выглядит на публике.

Фьюри, готовясь к бою против американца Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира по версии WBC, который запланирован на 1 декабря, пока провел публичную для прессы тренировку.

Зачем-то Фьюри, абсолютно не комплексуя, не стал надевать спортивные шорты и предстал на этой тренировке в обычных домашних трусах.

Позже Фьюри пояснил, что это были трусы от фирмы нижнего белья, которая жертвует часть своей прибыли на лечение рака яичек.





Агентство Телевидения Новости