09.10.2018 19:18
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Тайсон начал восстановление после травмы, полученной в Харькове
Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон узнал диагноз
По результатам медицинского обследования, у Тайсона повреждение связок коленного сустава.
Футболист уже проходит необходимые восстановительные процедуры.
Средний срок реабилитации при подобных травмах – от четырех до шести недель. Впереди у Тайсона физиотерапия, занятия в фитнес-центре, беговая работа и уже потом возвращение в общую группу.
Темы: футбол
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