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09.10.2018 19:18
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Тайсон начал восстановление после травмы, полученной в Харькове

Тайсон начал восстановление после травмы, полученной в Харькове

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон узнал диагноз

По результатам медицинского обследования, у Тайсона повреждение связок коленного сустава.

Футболист уже проходит необходимые восстановительные процедуры.

Средний срок реабилитации при подобных травмах – от четырех до шести недель. Впереди у Тайсона физиотерапия, занятия в фитнес-центре, беговая работа и уже потом возвращение в общую группу.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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