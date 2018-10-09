Тайсон начал восстановление после травмы, полученной в Харькове

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон узнал диагноз

По результатам медицинского обследования, у Тайсона повреждение связок коленного сустава.

Футболист уже проходит необходимые восстановительные процедуры.

Средний срок реабилитации при подобных травмах – от четырех до шести недель. Впереди у Тайсона физиотерапия, занятия в фитнес-центре, беговая работа и уже потом возвращение в общую группу.





Агентство Телевидения Новости