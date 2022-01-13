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Тяжелый нокаут в женском бою
Поединок продолжился ровно минуту, после чего одна из соперниц упала под градом ударов.
В американском Канзасе состоялся турнир по смешанным единоборствам Invicta 45, в котором дрались исключительно женщины.
Сама быстрым оказался поединок между Шамир Пешевой из США и Рамоной Паскуаль из Тайваня. В этом бою всё завершилось за одну минуту первого раунда. Паскуаль своими ударами сделала Пешевой очень больно, американка оказалась в нокауте и еще долго приходила в себя.
Ниже — видео всего турнира Invicta 45. Вышеописанный нокаут — на 1:46:55.
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