Тяжелый нокаут в первом раунде в бою бойцов тяжелой категории

После одного увесистого пропущенного удара спортсмен "поплыл", и дальше пошла серия ударов в голову.

Такой была развязка на 2-й минуте поединка между россиянами Александрм Масловым и Леонидом Тимошенко на турнире "ММА Серия-12: Время новых героев".

От пропущенных ударов Тимошенко оказался в нокауте, причем упал на канвас головой вперед.

«ММА Серия-12: Время новых героев»

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/news-4108313-vse-rezultaty-turnira-mma-serija-12-vremja-novyh-geroev.html?utm_source=copypaste





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