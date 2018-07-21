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"Тики-тики-пумба. Баса-баса-баса". Оригинальный победный ритуал команды с Фарерских островов

Тики-тики-пумба. Баса-баса-баса. Оригинальный победный ритуал команды с Фарерских островов

Футбольная команда "Б36 Торсхавн" с Фарерских островов добилась выдающегося для себя успеха - пробилась во второй квалификационный раунд Лиги Европы. После победы в первом квалификационном раунде над  "Титоградом" из Черногории, фарерские футболисты во главе со своим тренером исполнили нечто невообразимое.

Первая игра на Фарерах завершилсь вничью - 0:0. Ответная - в Черногории принесла выездную победу "Б36 Торсхавну" - 2:1 и путеку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

После финального свистка футболисты фарерской команды собрались в круг на опустевшем стадионе в Подгорице. При этом в центре круга находился главный тренер "Б36 Торсхавна" Йокуп Борг. Он стал "шаманить", футболисты - повторять.

Ниже этот минутный ритуал, который обязательно следует посмотреть.


Агентство Телевидения Новости

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