09.10.2018 19:00
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Тренерский штаб сборной Украины по футболу пришел с венком к обвалившемуся в Генуе мосту
Сборная Украины по футболу прилетела в Геную на товарищеский матч против сборной Италии.
За день до игры главный тренер сборной Андрей Шевченко, его помощники Александр Шовковский и Мауро Тасотти, а также вратарь сборной Андрей Пятов пришли к мосту Моранди.
Члены украинской футбольной делегации возложили венок в память о 43 погибших здесь людях во время обрушения моста в августе этого года.
Темы: футбол
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