Тренерский успех Андрея Березовчука

Бывший футболист ФК "Харьков" и харьковского "Металлиста" Андрей Березовчук начинает собирать трофеи на тренерском поприще.

ФК "Волчанск", главным тренером которого является Березовчук, досрочно обеспечил себе звание чемпиона Харьковской области по футболу, победив команду "Энергетик" (Солоницевка) со счетом 4:1.

ФК "Волчанск", сыграв 14 матчей, набрал максимальные 42 очка.

По завершении поединка с "Энергетиком" футболисты "Волчанска" отметили чемпионство подбрасыванием Березовчука в воздух.

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