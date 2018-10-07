UFC: Конор Макгрегор vs Хабиб Нурмагомедов. Обзор боя и драка после него (фото, полное видео)

В интереснейшем бою по смешанным единоборствам так больно, и морально и физически, легендарному ирландцу Макгрегору ещё не было никогда. Также это был самый скандальный бой в UFC. Ниже представлен сам бой и, как вишенка на торте, видео в хорошем качестве всего боя.

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между обладателем титула чемпиона в лёгком весе 30-летним россиянином Хабибом Нурмагомедовым (27-0) и его сверстником из Ирландии – экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором (21-4). Сказать, что шоу выдалось скандальным, значит ничего не сказать.

Борьба - сила

Тактика Хабиба очевидна всем, но мало кто может противостоять его умению проводить тейкдауны и после контролировать соперника. Макгрегор на первой же минуте боя пропустил проход в ноги и на протяжении оставшегося времени раунда был вынужден тратить силы на то, чтобы сдержать соперника, который пытался улучшить свою позицию. Нурмагомедов образцово-показательно контролировал соперника, заставляя того терять энергию, при этом сам россиянин медленно, но верно воплощал в жизнь свой геймплан: измотать соперника и включиться в работу.

Начало второго раунда ознаменовалось точным попадание справа через руку в исполнении россиянина. Конор попятился назад, а Орёл в прыжке попытался настигнуть жертву, потряся коленом. Быстрого добивания не получилось, зато удалось в очередной раз перевести соперника в партер, где Хабиб был более изощрён в своих атакующих действиях. Нурмагомедов оказался в фулл-маунте и нанёс целую серию сокрушительных ударов. Хаммерфисты вперемешку с амплитудными ударами сверху изрядно потрясли Конора. Рефери Херб Дин даже несколько раз вслух призвал ирландца вести более активные оборонительные действия. То, что Конор сумел дотерпеть до конца раунда, уже можно считать чудом. Раунд, который без преувеличения можно оценить как 10:8 в пользу российского бойца. Измотанный, потрясённый, но с улыбкой на лице Макгрегор поднялся с канваса в момент гонга на перерыв, а в начале третьей пятиминутки попытался навязать сопернику свой бой.

Хабиб Time

И стоит признать, сначала это Конору неплохо удавалось. Макгрегор наконец нашёл комфортную для себя дистанцию, позволяющую наносить фирменные боковые удары на скачке с левой, а также держать на контроле попытки тейкдаунов соперника. Несколько раз Макгрегор попал в цель, но его удары не несли в себе разрушительной мощи. При этом Хабиб, как показалось, целенаправленно действовал вторым номером, не форсировав событий и позволяя сопернику ещё больше вымахаться.

Развязка наступила в четвёртой пятиминутке, когда россиянину удался очередной проход в ноги и как следствие перевод и ювелирная работа по части улучшения позиции. Сначала Хабиб попытался выйти на удушающий из-за спины, а после неудачной попытки он скорректировал свои действия и, зайдя за спину, защёлкнул на шее ирландца плотный замок. Конору ничего не оставалось делать, как сдаться. Он постучал по руке соперника. Хабиб одержал 27-ю победу, провёл защиту чемпионского пояса и доказал всем критикам, особенно говорливому сопернику, кто есть настоящий чемпион.

Жесть как она есть

Многие предвидели, что стоит ожидать скандала и после самого противостояния. И он произошёл, да ещё какой. Сразу после окончания боя Хабиб начал активно на кого-то показывать пальцем (с большей долей вероятности, это был тренер Макгрегора по джиу-джитсу Диллон Дэнис), после резко перемахнул периметр октагон и вступил в потасовку, в результате чего нанёс несколько ударов, при этом пропустив по касательной сам. На видео видно, как Нурмагомедова пытаются удержать в клетке секьюрити, но тщетно. Он в прыжке с коленом оказывается в толпе, где начинается драка.

Пока внимание болельщиков было сосредоточено на том, что происходило за периметром клетки, в октагоне оказался другой российский боец Зубайра Тухугов, который выступал секундантом Хабиба вместе с Исламом Махачевым. Зубайра нанёс несколько ударов по Конору, а ещё один представитель команды Хабиба (либо болельщик, он на видео в красной майке), перепрыгнув октагон, пробил по ирландцу исподтишка. После чего в октагоне оказалась огромная толпа людей и начались беспорядочные столкновения болельщиков.

Только после того как периметр клетки окружили представители полиции, страсти поутихли. Однако президент UFC Дэна Уайт, чтобы не провоцировать ещё больший скандал, отказался вручать пояс чемпиона Хабибу. «Где мой пояс?» — вопрошал Хабиб. «Я не могу тебе его вручить здесь и сейчас, ты ведь понимаешь, что это вызовет ещё больший скандал на трибунах», — отвечал Уайт.

Макгрегор покидал зал в плотном кольце сопровождения. Многотысячная армия фанатов из Ирландии поддерживала его и освистывала Хабиба. Россиянин покидал арену спустя несколько минут. Также в плотном кольце оцепления он проследовал в подтрибунное помещение. Вслед Нурмагомедову летели пустые бутылки и другие предметы. В результате ринг-анонсер Брюс Баффер был вынужден объявлять победителя (впервые в истории UFC) без его личного присутствия в клетке.

В том, кто виноват в произошедшем, будут разбираться. Совершенно точно к российскому бойцу будут применены санкции. Ведь именно Хабиб первым покинул периметр клетки и спровоцировал потасовку. Степень вины всех остальных участников этого побоища, как говорится, установит следствие. А значит, в истории под название Хабиб — Конор всё ещё только начинается ...

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