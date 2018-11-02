В день матча «Шахтёр» — «Динамо» в Харькове усилят патрулирование

Матч 14-го тура Украинской премьер-лиги между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» пройдёт 3 ноября в Харькове, на стадионе «Металлист», сообщают в пресс-службе ФК «Шахтёр». Начало — в 17.00.

Ожидается, что на стадион придут до 20 тысяч болельщиков, говорят в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

За порядком проследят почти 2000 правоохранителей: 1300 полицейских, нацгвардейцы и курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба.

«Кроме того, будет усилено патрулирование в центре города и прилегающей к стадиону территории», — пообещали в полиции.

Проезд в районе стадиона «Металлист» в день матча ограничат, предупредили в Харьковской городской диспетчерской службе. С 14.00 до 19.45 запрещается движение по переулку Власовскому, улицам Храмова, Державинской, Плехановской — на участке от Молочной до Полевой (кроме трамваев с 14.00 до 16.15 и с 17.00 до 18.45).

Маршруты автобусов также изменятся.

№68 и №232 изменят конечную остановку: высадка и посадка пассажиров — на остановке «Станция метро «Проспект Гагарина».

№260 сократит маршрут и изменит конечную остановку: ул. Плехановская — станция метро «Завод им. Малышева».

№244 будет объезжать стадион так: пр. Московский — ул. Полевая и дальше по маршруту;

№251: пр. Московский — ул. Богдана Хмельницкого — площадь Защитников Украины — пр. Московский — ул. Полевая — ул. Плехановская и дальше по маршруту.

С 14.00 до 19.45 до 5 км/ч ограничивается скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной.

С 16.15 до 17.00 и с 18.45 до 19.45 трамваи не будут ходить по ул. Плехановской — от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Маршруты меняются так:

№5: ул. Одесская — ул. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Полевая — ул. Молодой Гвардии — ул. Плехановская — ул. Морозова — ул. Героев Сталинграда — ул. Одесская;

№6: 602 м/р — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк «Машиностроителей» — пр. Московский — площадь Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский шлях — ул. Евгения Котляра — Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский шлях — площадь Сергиевская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — ул. Московский — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — 602 м/р;

№8: ул. Одесская — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — пр. Московский — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — 602 м/р;

в обратном направлении: 602 м/р — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — ул. Плехановская — ул. Полевая — ул. Молодой Гвардии — ул. Плехановская — ул. Морозова — пр. Героев Сталинграда — ул. Одесская;

№27: Новожаново — ул. Москалёвская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины (Конный рынок) — пр. Московский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Веринская — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк Машиностроителей — пр. Московский — площадь Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалёвская — Новожаново;

№28: Новожаново — ул. Москалёвская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины (Конный рынок) — ул. Московский — ул. Академика Павлова — ул. Веринская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк Машиностроителей — пр. Московский — площадь Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалёвская — Новожаново.

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