В финале Кубка Либертадорес забит самый поздний победный гол в основное время

Очень драматичная развязка.

В финале самого престижного южноамериканского футбольного клубного турнира Копа Либертадорес встретились два бразильских клуба - "Палмейрас" и "Сантос".

Арбитр добавил 8 минут к основному времени матча, а затем и еще несколько. Гол же, в конце концов, был забит на 90+9-й минуте. Отличился Брено, и "Палмейрас" победил - 1:0. Этот гол стал самым поздним победным мячом в основное время в истории финалов Копа Либертадорес.

"Палмейрас" же во второй раз в своей истории выиграл этот трофей.





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