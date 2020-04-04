Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:07
Просмотров: 119

В финальной серии плей-офф определился чемпион Беларуси по хоккею

В финальной серии плей-офф определился чемпион Беларуси по хоккею

Чемпионат Беларуси по хоккею завершен. И отнюдь не из-за коронавируса. Просто в финальной серии плей-офф до четырех побед сыгран заключительный матч.

Таковым оказался 5-й поединок противостояния минской "Юности" с солигорским "Шахтером". "Юность добыла победу в овертайме - 3:2, а вместе с этой победой выиграла всю серию - 4-1.

"Юность" в 9-й раз в своей истории стала чемпионом Беларуси по хоккею.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 